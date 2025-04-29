В Великом Новгороде вынесен первый приговор участникам бандформирования

По стечению обстоятельств, за несколько дней до этого, 26 апреля, канал РенТВ показал документальный фильм «Последняя банда», посвящённый истории буйного разгула криминала в Новгородской области в конце «девяностых» и начале «нулевых» годов, когда бандитские группировки, возглавляемые Николаем Кравченко (в миру – Коля Бес), безжалостно убирали неугодных коммерсантов, а потом прибирали к рукам их предприятия.