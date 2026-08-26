В Москву вчера прилетал директор ЦРУ Джон Рэтклифф. О чём-то поговорил за закрытыми дверями и полетел обратно.
Возможная причина послать в Москву именно директора ЦРУ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Атом Мартин
Александр Бабин
А с какого угара Израиль стал главным союзником России???
это кое кому видимо
Ответить
4 н.
Аркадий Шацкий
Украину, если надо будет, возьмут и без Трамповского разрешения, а Израиль с чего это главным союзником сделался? Маркетолог с Газпромнефти статью писал?)
Ответить
4 н.
Rasim Enikeev
Главный союзник России на Ближнем Востоке: Израиль? Чтобы евреи кому-то были союзниками!
Ответить
4 н.
Свежие комментарии