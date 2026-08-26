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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Возможная причина послать в Москву именно директора ЦРУ

Возможная причина послать в Москву именно директора ЦРУ

В Москву вчера прилетал директор ЦРУ Джон Рэтклифф. О чём-то поговорил за закрытыми дверями и полетел обратно.

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Комментарии
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Атом Мартин
Александр Бабин
А с какого угара Израиль стал главным союзником России???
это кое кому видимо
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4 н.
Аркадий Шацкий
Украину, если надо будет, возьмут и без Трамповского разрешения, а Израиль с чего это главным союзником сделался? Маркетолог с Газпромнефти статью писал?)
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4 н.
Rasim Enikeev
Главный союзник России на Ближнем Востоке: Израиль? Чтобы евреи кому-то были союзниками!
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4 н.