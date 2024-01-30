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Минобороны показало кадры ожесточенного боя российских морпехов с ВСУ

Минобороны показало кадры ожесточенного боя российских морпехов с ВСУ

скриншот из видео Министерство обороны России поделилось кадрами, снятыми во время ожесточенного боя морпехов 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота против украинских националистов на южнодонецком направлении.

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