США предложили Турции отдать российские С-400 бандеровцам

Будни мужчин. Все что нам интересно

Недавно Госдеп США одобрил запрос Турции на продажу американских истребителей F-16 четвертого поколения и сопутствующего оборудования для турецких ВВС на $23 млрд, «забыв» о другом желании турок – получить ранее оплаченные истребители F-35 пятого поколения.