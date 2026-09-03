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Polygon заработала более $1,3 млн на комиссиях сети за месяц

Polygon заработала более $1,3 млн на комиссиях сети за месяц

Сеть Polygon получила свыше $1,3 млн дохода за последние 30 дней. Результат особенно примечателен с учетом крайне низких комиссий блокчейна: ежедневно через сеть проходит около 5–6 млн транзакций.

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