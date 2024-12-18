Брянская епархия оказала масштабную помощь военнослужащим в зоне СВО

По благословению митрополита Брянского и Севского Александра, иерей Константин Васильев, руководитель отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами Брянской епархии, передал гуманитарный груз военнослужащим группировки войск «Север».
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