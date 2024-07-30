Еще минус 15 машин ВСУ – в Одессе задержали «русских шпионов»

Павел Бодаев 29 июля 2024 г., 13:38 …орут птицы, воет воздушная тревога (когда надо, не воет), Солнце встает на востоке, а местные тг-каналы полны сообщений об очередном поджоге автомобилей ВСУ и ТЦК, что, по сути, одно и то же.
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