Еще минус 15 машин ВСУ – в Одессе задержали «русских шпионов»

Павел Бодаев 29 июля 2024 г., 13:38 …орут птицы, воет воздушная тревога (когда надо, не воет), Солнце встает на востоке, а местные тг-каналы полны сообщений об очередном поджоге автомобилей ВСУ и ТЦК, что, по сути, одно и то же.