Доказано: низкоуглеводная диета приводит к раку

В рамках недавней научной работы эксперты сравнивали влияние трёх диет (обычной, низкоуглеводной или западной с высоким содержанием жиров и сахара) вместе с определёнными кишечными бактериями на развитие колоректального рака.
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