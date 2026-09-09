📞 Почти 70 стационарных телефонов для связи с экстренными службами установили в Крыму С помощью уличных телефонов можно бесплатно вызвать полицию, «скорую» и другие экстренные службы, сообщили в Мининформе РК.
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