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test mazurok

2 подписчика

📞 Почти 70 стационарных телефонов для связи с экстренными службами установили в Крыму С помощью уличных телефонов можно бесплатно вызвать полицию, «скорую» и другие экстренные службы, сообщили в Мининформе РК.

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