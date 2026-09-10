Снежана Егорова: За русский язык в Украине преследуют, а за коррупцию дают залог

Почему 73% избирателей, голосовавших за мир, получили боевые действия и ограничения по языку Почему мужчин с видом на жительство в ФРГ могут передать украинским ТЦК? Кому выгодна политическая шизофрения, оправдывающая насилие? И как связаны внешнее финансирование, олигархи и мобилизация? Известная телеведущая Снежана Егорова ответила на вопросы зрителей и читателей.