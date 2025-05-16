Прокуратура подала жалобу на Болуарте за подавление протестов в Перу

Конституционную жалобу на президента Перу Дину Болуарте, ее бывшего премьер-министра Альберто Отаролу и других бывших министров в связи с репрессиями, зафиксированными во время протестов, которые были проведены против ее правительства в период с 2022 по 2023 год подала прокуратура Перу в конгресс республики.
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