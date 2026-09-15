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Царьград

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Оперативные службы выясняют обстоятельства ДТП на 44 км МКАД

Оперативные службы выясняют обстоятельства ДТП на 44 км МКАД

На внешней стороне 44 км МКАД произошло ДТП с двумя автомобилями, после чего один перевернулся. Оперативные службы работают на месте, уточняя обстоятельства и информацию о пострадавших.

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