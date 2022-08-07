Захарова одним вопросом высмеяла «квазиэмиграцию» журналистов «Дождя» в Латвию

MFA Russia/ Globallookpress.com Сотрудники телеканала «Дождь» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) после переезда в Ригу прошли «собеседование» в Службе госбезопасности Латвии.
MFA Russia/ Globallookpress.com Сотрудники телеканала «Дождь» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) после переезда в Ригу прошли «собеседование» в Службе госбезопасности Латвии.
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