Немецкая Audi начала войну против китайского суббренда AUDI

Audi через суд пытается остановить продажи в Германии своих же дешевых электрокаров из Китая.Немецкий автоконцерн Audi начал судебную войну против "серого" импорта собственных автомобилей из Китая.
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