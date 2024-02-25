С нами не соскучишься!

Хичкоковская блондинка Джанет Ли на фотографиях 1940-х и 1950-х годов. Американская звезда Джанет Ли завоевала известности после роли жертвы потрошителя-психопата в триллере Альфреда Хичкока 1960 года «Психо».