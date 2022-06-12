Власти Сербии отчитались перед ВТО о рекордном экономическом росте страны

Иностранные инвестиции в Сербию в 2021 году были рекордными, достигнув почти €4 млрд, заявила министр торговли, туризма и телекоммуникаций страны Татьяна Матич 12 июня на 12-й министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве.