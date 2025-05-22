У Лерчек, которой грозит тюрьма, появился долг перед налоговой в 28 миллионов

С осени прошлого года Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, находится под домашним арестом. Звезде соцсети и ее бывшему мужу Артему грозит до пяти лет лишения свободы за отмывание миллионов за границу.
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