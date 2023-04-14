Федеральное агентство новостей №1

7 093 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Иванова
    Пофиг! Украина никому ничего возвращать не будет! Если доллар "сдохнет", то тем более... Если Россия решит украинский...Бывший премьер Ук...
  • В
    Пророчество старца Зосимы о вратах ада в Киеве начинает сбываться.Полицейские вошли...
  • Анатолий Яковлев
    Жвачку они подметили , а посмотрите насколько необоснованно  выросла цена на такой гигиенический продукт как зубная п...Росстат назвал жв...

Президента Франции Эммануэля Макрона высмеяли из-за веры в нейросети

Президента Франции Эммануэля Макрона высмеяли из-за веры в нейросети

Пользователи Сети посмеялись над президентом Франции Эммануэлем Макроном, который призвал спонсоров инвестировать в IT-технологии после того, как нейросеть ChatGPT назвала Европу конкурентоспособной в контексте современных секторов развития.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх