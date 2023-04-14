Президента Франции Эммануэля Макрона высмеяли из-за веры в нейросети

Пользователи Сети посмеялись над президентом Франции Эммануэлем Макроном, который призвал спонсоров инвестировать в IT-технологии после того, как нейросеть ChatGPT назвала Европу конкурентоспособной в контексте современных секторов развития.
Пользователи Сети посмеялись над президентом Франции Эммануэлем Макроном, который призвал спонсоров инвестировать в IT-технологии после того, как нейросеть ChatGPT назвала Европу конкурентоспособной в контексте современных секторов развития.
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