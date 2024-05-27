В Швеции «разрешили» Украине бить по России

С заявлением выступил министр обороны страны Пол Йонсон. У Украины есть право на самооборону. Такое заявление сделал министр обороны Швеции Пол Йонсон, комментируя участившиеся в последнее время призывы разрешить ВСУ использовать оружие Запада для ударов по территории РФ.