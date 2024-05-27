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  • Ингерман Ланская
    или такой ... кухаркиЗахарова предложи...
  • Ингерман Ланская
    вот такой, например...... сиротскийЗахарова предложи...
  • Виктор Тимошевский
    А Швеция ,каким боком? Вот если бы поставили дальнобойные ракеты Украине,тогда и разрешали бы. Или ак,погавкать впере...В Швеции «разреши...

В Швеции «разрешили» Украине бить по России

В Швеции «разрешили» Украине бить по России

С заявлением выступил министр обороны страны Пол Йонсон. У Украины есть право на самооборону. Такое заявление сделал министр обороны Швеции Пол Йонсон, комментируя участившиеся в последнее время призывы разрешить ВСУ использовать оружие Запада для ударов по территории РФ.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
А Швеция ,каким боком? Вот если бы поставили дальнобойные ракеты Украине,тогда и разрешали бы. Или ак,погавкать впереди паровоза.
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19 час.

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