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Кириос о словах отца Шелтона, что Джокович спародировал соперника, чтобы над ним посмеяться: «Спорт – это развлечение. Мы не роботы»

После полуфинала US Open Джокович спародировал празднование американца. Отец Шелтона сказал об эпизоде: «Он хотел его унизить.

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