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В шкафу темно, а розетки рядом нет: как организовать подсветку за вечер без переделки проводки

В шкафу темно, а розетки рядом нет: как организовать подсветку за вечер без переделки проводки

Подсветка внутри шкафа – задача, которая решается за вечер без розетки и помощи электрика. И без стационарного источника питания организовать свет возможно.

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