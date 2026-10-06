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Царьград

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Врач Бережанский предостерег о рисках лечения кашля у детей

Врач Бережанский предостерег о рисках лечения кашля у детей

Павел Бережанский, врач и доцент Сеченовского университета, предупреждает о потенциальной опасности домашних методов лечения кашля у детей, таких как ингаляции и использование "разжижающих" препаратов.

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