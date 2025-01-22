Тест системы мониторинга вибраций начался на площадке СКИФ

Сейсмические изыскания, проведенные геофизиками, показали, что основными источниками вибрационных шумов на территории СКИФа стали большегрузы, железнодорожные составы и промышленные предприятия, расположенные неподалеку.
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