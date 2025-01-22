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Вечерний Новосибирск

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Тест системы мониторинга вибраций начался на площадке СКИФ

Тест системы мониторинга вибраций начался на площадке СКИФ

Сейсмические изыскания, проведенные геофизиками, показали, что основными источниками вибрационных шумов на территории СКИФа стали большегрузы, железнодорожные составы и промышленные предприятия, расположенные неподалеку.

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