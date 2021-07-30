Вам это не понравится: погода на выходных в Уссурийске

Аномальная жара, ставшая визитной карточкой лета-2021, рискует быть спрыснута дождем. Однако, в грядущий уикенд духота вернется, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт "Примпогода".
Популярные статьи
- Молодое пополнение Каспийской флотилии осваивает военные дисциплины в рамках курса общевойсковой подготовки
- В заливе Петра Великого проведено учение отряда кораблей Тихоокеанского флота по противоподводочно-диверсионной обороне
- Транспортные и ударные вертолеты ЦВО переброшены из России в Таджикистан для участия в учении
Свежие комментарии