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Вам это не понравится: погода на выходных в Уссурийске

Вам это не понравится: погода на выходных в Уссурийске

Аномальная жара, ставшая визитной карточкой лета-2021, рискует быть спрыснута дождем. Однако, в грядущий уикенд духота вернется, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт "Примпогода".

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