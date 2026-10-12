Число раненых при атаке ВСУ на реанимобиль под Курском выросло до двух

Врач и фельдшер пострадали при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по реанимационному автомобилю скорой помощи в Курской области, количество пострадавших возросло до двух человек.
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