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ИА Регнум

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Число раненых при атаке ВСУ на реанимобиль под Курском выросло до двух

Число раненых при атаке ВСУ на реанимобиль под Курском выросло до двух

Врач и фельдшер пострадали при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по реанимационному автомобилю скорой помощи в Курской области, количество пострадавших возросло до двух человек.

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