На UTLC CUP 2026 сыграют команды из России, Бразилии, Сербии, Белоруссии и Казахстана

В Москве стартует восьмой международный юношеский футбольный турнир UTLC CUP 2026. В турнире сыграют команды из пяти стран — «Локомотив», «ЦСКА», «Спартак», «Родина» (все — Россия), «Коринтианс Паулиста» (Бразилия), «Црвена звезда» (Сербия), «Динамо Минск» (Беларусь), «Ордабасы» (Казахстан).
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