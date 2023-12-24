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В ЯНАО открыли ледовую арену по инициативному бюджетированию

В ЯНАО открыли ледовую арену по инициативному бюджетированию

На улице Транспортной в Ноябрьске в субботу, 23 декабря, открылся крытый корт. Новая ледовая площадка появилась по предложению горожан и благодаря проектам инициативного бюджетирования «РИТМ» и «Уютный Ямал», сообщила в соцсетях горадминистрация.

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