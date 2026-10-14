Семь Т-34 успели проскочить через Одер у Одерека, прежде чем мост взлетел на воздух: как восемнадцатилетний радист Вениамин Ситников и его экипаж вместе с батальоном майора Филимоненкова девять суток удерживали захваченный плацдарм под контратаками, — к столетию Героя Советского Союза.
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