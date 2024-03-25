Главные враги Америки, вступившийся за Путина Блинкен и революционная ситуация в США

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Да Блинкен от страха не знал куда трясущиеся руки подевать и улыбка сквозь страх менялась позой пришибленного с бегающими глазами ожидающего неожиданного удара в ухо. А ведь прилетит . Он тоже в расстрельных списках с чёрной меткой . Не понятно в МО готовят операции по какого-то приказа Верховного или сами уже имеют общий план действий для общей победы ?