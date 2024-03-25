Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Главные враги Америки, вступившийся за Путина Блинкен и революционная ситуация в США

Главные враги Америки, вступившийся за Путина Блинкен и революционная ситуация в США

1. Американцы устали от России. Независимые СМИ старались, тут их упрекнуть нельзя, однако невозможно убедить среднего американца, что главная его проблема — региональный конфликт на другом конце глобуса, который вот уже больше года не поставляет журналистам горячих новостей.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Да Блинкен от страха не знал куда трясущиеся руки подевать и улыбка сквозь страх менялась позой пришибленного с бегающими глазами ожидающего неожиданного удара в ухо. А ведь прилетит . Он тоже в расстрельных списках с чёрной меткой . Не понятно в МО готовят операции по какого-то приказа Верховного или сами уже имеют общий план действий для общей победы ?
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15 час.
Надежда Кувыкина
наши точно заигрываю....
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8 час.

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