Армения признала Палестину в качестве государства

Ереван официально признал Палестину в качестве государства, сообщили в МИД Армении."Подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает Государство Палестина", – говорится в опубликованном документе.