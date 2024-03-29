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Родители миллеровских выпускников сдали ЕГЭ

Родители миллеровских выпускников сдали ЕГЭ

Миллеровский район присоединился к Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», которая в 2024 году проходит в восьмой раз по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

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