Родители миллеровских выпускников сдали ЕГЭ

Миллеровский район присоединился к Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», которая в 2024 году проходит в восьмой раз по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
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