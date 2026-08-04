TKO Group Holdings оценила убытки от турнира UFC у Белого дома в 30 миллионов долларов

Компания TKO Group Holdings, владеющая Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), объявила о финансовых убытках в размере примерно 30 миллионов долларов, понесённых после организации турнира UFC Freedom 250.
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