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FiNE NEWS

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TKO Group Holdings оценила убытки от турнира UFC у Белого дома в 30 миллионов долларов

Компания TKO Group Holdings, владеющая Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), объявила о финансовых убытках в размере примерно 30 миллионов долларов, понесённых после организации турнира UFC Freedom 250.

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