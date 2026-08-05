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Наш уютный дом

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Кулинария>Этот рецепт курицы любят все, кто пробовал!

Этот рецепт курицы любят все, кто пробовал. Ингредиенты для приготовления: 6-8 куриных бедер 1/2 фунта шампиньонов (около 250 г) 1/4 фунта сыра (120 г) 1 луковица чайная ложка паприки 3 зубчика чеснока оливковое масло палочка сливочного масла половина чайной ложки сушеного тимьяна соевый соус мед сладкий соус чили куркума.

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