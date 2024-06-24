РФ не удивляет, что западные СМИ замалчивают трагедию Постпред России при ООН Василий Небензя выразил мнение, что реакция секретариата всемирной организации на теракт Украины в Севастополе свидетельствует об их двойных стандартах.
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