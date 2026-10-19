Paul Nthenge Mackenzie, the leader of a Christian cult was found guilty of murdering 190 children, many by starvation, in a Kenyan court on Monday.
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