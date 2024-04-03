Противопаводковые мероприятия провели в карагандинской колонии

Сотрудники учреждения Nº33 отработали действия в случае возникновения паводков, сообщает Polisia.kz. В рамках мероприятия прошли проверки готовности сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период половодья.
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