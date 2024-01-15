Путин назвал ключевой приоритет в работе с героями СВО

Путин назвал приоритетом создание условий для героев СВО Президент России Владимир Путин назвал ключевым приоритетом создание условий для героев специальной военной операции, которые желают реализовывать себя.
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