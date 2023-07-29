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Домашние животные, несомненно, приносят в любую семью много радости – за их повадками интересно наблюдать, с ними забавно играть, уход за ними развивает у детей эмпатию и самостоятельность, да даже самочувствие у владельцев кошек и собак лучше, чем у тех,

Домашние животные, несомненно, приносят в любую семью много радости – за их повадками интересно наблюдать, с ними забавно играть, уход за ними развивает у детей эмпатию и самостоятельность, да даже самочувствие у владельцев кошек и собак лучше, чем у тех,

﻿﻿Домашние животные, несомненно, приносят много радости в любую семью – за их повадками интересно наблюдать, с ними весело играть, уход за ними развивает у детей эмпатию и самостоятельность, и даже самочувствие владельцев кошек и собак улучшается лучше тех, у кого нет домашних животных.

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