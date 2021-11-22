«Зенит» должен Луневу около 50 млн рублей. Это премиальные и отпускные

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, раскрыл, какую сумму «Зенит» остался должен своему экс-голкиперу.

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