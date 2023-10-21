Наше будущее - в детях: многодетный папа старший лейтенант милиции Алексей Дударев.

Недавно в Республике Беларусь стали отмечать еще один семейный праздник - День отца. Эта дата возникла неслучайно: на протяжении долгого времени в нашей стране отмечают День матери, и новый государственный праздник в календаре будет заканчивать родительскую неделю.
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