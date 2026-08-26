Daily Mail: Австралия будет самым безопасным местом в случае мировой катастрофы

Ученые признали Австралию самым безопасным местом на Земле. У самого маленького континента, заключили они, больше шансов выстоять перед лицом широкого спектра катастроф, включая ядерный конфликт, пандемии и извержения вулканов.
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