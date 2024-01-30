В Верховную Раду внесли новый законопроект о мобилизации

Правительство Украины внесло в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. В Минобороны страны заявили, что документ «определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимое урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных» и четко определяем срок службы мобилизованных.
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