В Верховную Раду внесли новый законопроект о мобилизации

Правительство Украины внесло в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. В Минобороны страны заявили, что документ «определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимое урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных» и четко определяем срок службы мобилизованных.