Овечкин стал лучшим снайпером серии с «Монреалем». На это давали коэффициент 2.30

Александр Овечкин забросил 4 шайбы в победной серии с «Монреалем». «Вашингтон» обыграл «Канадиенс» (4:1, 4-1 в серии) в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли и вышел во второй раунд, где сыграет с «Каролиной».