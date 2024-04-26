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Огромный резерв прочности: Польше так и не удалось подсчитать сколько же танков Т-80, сегодня есть у России

Огромный резерв прочности: Польше так и не удалось подсчитать сколько же танков Т-80, сегодня есть у России

Сегодня 499 прочитали Польская пресса озабочена деятельностью предприятий военно-промышленного комплекса России, которые занимаются модернизацией имеющейся военной техники и созданием новых боевых машин.

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