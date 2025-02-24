Считается, что неожиданным потеплением отношений с США, устроивших публичную «порку» преступному режиму Зеленского на Украине, Россия обязана желанию президента Трампа завершить вооруженный конфликт в Европе и сосредоточиться на противостоянии с Китаем.
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