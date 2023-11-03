Азербайджанские нацисты-гомосексуалисты

Регина Толстоброва

они видимо все, не только азербайджанцы педофилы. потому что вокруг масса преступлений в отношении детей совершается. Согласна. что у них видимо и отцы такие гомики. Их самих насиловали, теперь они за работу взялись. за такое дело спуску не давать. надо строго наказывать.