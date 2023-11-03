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Азербайджанские нацисты-гомосексуалисты

Азербайджанские нацисты-гомосексуалисты

– " Наша диаспора твою жизнь вы*бет! Вы дети путан! Мы всё ваше святое и живое еб*ли "Утверждается, что это группировка азербайджанских гомосексуалистов находится в Путилково.

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Комментарии
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Андрей
надо признать азербайджан недружественным государством- за помощь хохлам и всех азербайджанцев депортировать из России.Только так.
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1 д.
Регина Толстоброва
они видимо все, не только азербайджанцы педофилы. потому что вокруг масса преступлений в отношении  детей совершается. Согласна. что у них видимо и отцы такие гомики. Их самих насиловали, теперь они за работу взялись. за такое дело спуску не давать. надо строго наказывать.
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1 д.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Похоже азер-ский молодняк по-русски изъясняться не способен, а только с применением мата. Выучили несколько матюков  и всё! Это прежде всего говорит о их интеллектуальном скудоумии.
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1 д.

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