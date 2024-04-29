В Грузии продолжают рассматривать закон об иноагентах

В Грузии проходит второе чтение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение», заявил, что закон о прозрачности для Грузии не нужен, так как все финансовые транзакции из-за рубежа полностью прозрачны для Минфина.
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