В Грузии продолжают рассматривать закон об иноагентах

В Грузии проходит второе чтение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение», заявил, что закон о прозрачности для Грузии не нужен, так как все финансовые транзакции из-за рубежа полностью прозрачны для Минфина.