Си Цзиньпин: "Народная демократия является гарантией Китая творить чудеса"

"На протяжении 75 лет Коммунистическая партия Китая объединяет и руководит людьми всех этнических групп, чтобы прилагать непрестанные усилия для создания чудес: быстрого экономического развития и долгосрочной социальной стабильности", - заявил председатель Китая Си Цзиньпин на приеме по случаю 75-летия Коммунистической партии Китайской Народной Республики.