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Царьград

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Хантер Байден обдумывает участие в выборах в 2028 году

Хантер Байден обдумывает участие в выборах в 2028 году

Сын Джо Байдена, Хантер, выразил готовность обдумать участие в выборах президента США в 2028 году, сосредоточившись на интересах людей с зависимостями.

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