Суд отправил в СИЗО бывшего главу угольных предприятий Ростовской области Азарова

Решением Басманного суда Москвы бизнесмена Дениса Азарова, который является экс-гендиректором двух угольных предприятий Ростовской области, «Шахтоуправление «Обуховская» и «Донской антрацит», отправили в СИЗО.
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