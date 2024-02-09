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Суд отправил в СИЗО бывшего главу угольных предприятий Ростовской области Азарова

Суд отправил в СИЗО бывшего главу угольных предприятий Ростовской области Азарова

Решением Басманного суда Москвы бизнесмена Дениса Азарова, который является экс-гендиректором двух угольных предприятий Ростовской области, «Шахтоуправление «Обуховская» и «Донской антрацит», отправили в СИЗО.

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